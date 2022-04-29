Зеленодольск, Татарстан, 29 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Зеленодольский судостроительный завод имени Горького продолжает работу, несмотря на санкции Запада, и успешно ведет замену импортных материалов и комплектующих на отечественные. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом на данный момент на предприятии строится нескольких десятков судов различных классов и ведется проработка вопросов импортозамещения с российскими промышленными предприятиями и конструкторскими бюро.

Также в настоящее время специалисты предприятия заканчивают работы по замещению импортных материалов и комплектующих, для строительства гражданских судов и военных кораблей, на отечественные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Санкт-Петербургское предприятие «Металлопродукция» увеличивает производство аксессуаров для автомобилей на фоне санкций Запада.