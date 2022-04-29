Москва, , 12:39 — REGNUM Казачьи кадетские корпуса шести регионов России вышли во второй (очный) тур всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус» 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Барабанщицы Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова Donland.ru

Всего на конкурс было подано 23 заявки из 17 регионов России. По итогам заочного этапа определены десять финалистов. Это казачьи кадетские корпуса Ростовской, Астраханской, Воронежской, Брянской, Свердловской областей и Краснодарского края. Члены конкурсной комиссии особое внимание уделяют взаимодействию образовательных учреждений с войсковыми казачьими обществами, подготовке ребят к государственной службе российского казачества, участию в региональных, муниципальных фестивалях, конкурсах и смотрах.

Завершающий очный тур, в рамках которого назовут лучший казачий кадетский корпус России 2022 года, состоится в Астрахани с 10 по 13 мая. Победитель и призёры смотра-конкурса будут отмечены денежными премиями на развитие материально-технической базы.