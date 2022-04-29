Москва, , 12:38 — REGNUM Рубль получит прочный фундамент для долгосрочного укрепления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Трансформация мировой финансовой системы со всё большей интеграцией российского рубля в глобальные финансы будет означать, что российские экспортные товары будут не просто продаваться за рубли на внешнем контуре. Это ведет к появлению мировых бенчмарков (эталонных, образцовых финансовых активов – прим. ИА REGNUM) на ключевые инвестиционные товары в рублях, росту спроса на рублевые фьючерсы, появлению рублевых остатков у покупателей российских экспортных товаров», — сказал Гинько.

Как полагает экономист, всё это приведет к тому, что российский рубль получит прочный фундамент для долгосрочного укрепления, что будет играть в пользу роста реальных доходов населения.

«В новой мировой экономике, которая сейчас формируется, ключевую роль будут играть валюты, за которыми стоят реальные активы», — сказал Гинько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинько объяснил, ждет ли жителей РФ очередной скачок цен на продовольствие.

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