Москва, 29 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Рубль получит прочный фундамент для долгосрочного укрепления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Трансформация мировой финансовой системы со всё большей интеграцией российского рубля в глобальные финансы будет означать, что российские экспортные товары будут не просто продаваться за рубли на внешнем контуре. Это ведет к появлению мировых бенчмарков (эталонных, образцовых финансовых активов – прим. ИА REGNUM) на ключевые инвестиционные товары в рублях, росту спроса на рублевые фьючерсы, появлению рублевых остатков у покупателей российских экспортных товаров», — сказал Гинько.

Как полагает экономист, всё это приведет к тому, что российский рубль получит прочный фундамент для долгосрочного укрепления, что будет играть в пользу роста реальных доходов населения.

«В новой мировой экономике, которая сейчас формируется, ключевую роль будут играть валюты, за которыми стоят реальные активы», — сказал Гинько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинько объяснил, ждет ли жителей РФ очередной скачок цен на продовольствие.