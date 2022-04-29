Красноармейский район, Челябинская область, 29 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Челябинской области 55-летнему гражданину вынесли приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Sledcom.ru Суд

По данным следствия, в 2014–2017 годах гражданин совершил преступные действия в отношении малолетних воспитанников дома-интерната. Пострадавшими стали девять человек.

Красноармейский райсуд назначил гражданину 21 год колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, суд обязал его уплатить 6 млн рублей морального вреда. Отметим, приговор пока не вступил в законную силу.