Кишинёв, , 12:37 — REGNUM Молдавия покупает газ у Газпрома по ценам, которые гораздо выше, чем для соседних стран, и в этом виновата президент республики Майя Санду. Это заявление 29 апреля сделал в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

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Он прокомментировал недавнее интервью Санду, в котором та обвинила Газпром в росте цен на голубое топливо в Европе.

«Очень непрофессионально и цинично, когда высшее должностное лицо государства всегда ищет оправдания своим ошибкам и винит в них других. Полную ответственность за нынешний договор с «Газпромом» несут правящая партия и лично президент Молдовы, которая не захотела (или ей не позволили) договориться с Россией о более выгодных условиях поставки газа», — написал Додон.

Он отметил, что у Молдавии был шанс договориться о поставках газа по цене $240 за тысячу кубометров, как Сербия, или по цене $340, как Венгрия. Додон призвал власти отказаться от антироссийской политики и срочно начинать переговоры с руководством России.

Напомним, до сентября 2021 года Молдавия получала газ из России по цене $247 за тысячу кубометров. Санду и назначенное ею в августе правительство начали вести антирусскую политику. По новому контракту цена на газ для Молдавии с ноября 2021 года стала зависеть от европейских цен. К апрелю 2022 года она выросла до $1193 за тысячу кубометров.

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