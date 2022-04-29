Воронеж, 29 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары в Воронежской области госпитализированы 23 пациента, данные за сутки опубликованы 29 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 28 апреля, сообщалось о 68 госпитализированных воронежцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 239 пациентов, что на девять меньше, чем накануне. Выздоровели после COVID-19 ещё 396 человек. За сутки скончались четыре человека с подтверждённым ковидом.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 380 107 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 368 578 человек. Инфекция унесла жизни 8 224 воронежцев.