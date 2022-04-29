Тюмень, 29 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 29 апреля госпитализировали 15 больных с COVID-19, 86 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Сургут— 15.

С начала пандемии в Югре к 29 апреля насчитывается 209 378 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 089 пациентов, 2539 скончались.