Барнаул, 29 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Алтайский край ухудшил показатели в животноводстве, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

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«Засуха 2020 года повлияла на объем и качество кормов в 2021 году. Государственная поддержка позволила минимизировать риски обвала производства. Тем не менее, по производству молока и мяса получены, к сожалению, результаты несколько ниже предшествующего года», — пояснил глава региона.

По словам Томенко, тем не менее, Алтайский край продолжает быть одним из ведущих животноводческих регионов России. По поголовью крупного рогатого скота регион занял четвёртое место среди всех регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2020 года личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Держать коров стало невыгодно, многие пустили скотину под нож.

И теперь уже фермеры Приангарья содержат 90,4 тысячи голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию.

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