Сеул, 29 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Южной Корее увеличилось число подростков, страдающих депрессией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатом опроса, проведенного среди 60 тыс. Учеников средних и старших школ, в 2021 году 26,8% школьников страдали от депрессии, что на 1,6% больше, чем в 2020 году.

Доля школьников, испытывающих стресс в повседневной жизни, увеличилась на 4,2%, до 38,8%. Доля курящих также увеличилась до 4,5%.

Между тем эксперты отметили повышенный интерес к спорту, в частности к легкой атлетике.

Сообщается, что 38% респондентов часто пропускают завтрак. Данный показатель продолжает расти с 2015 года.