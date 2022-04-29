Новосибирск, 29 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году посевная кампания началась раньше почти на декаду. Полевые работы уже идут во всех сельских районах. В восьми районах аграрии начали яровой сев, сообщили в правительстве региона.

Admoblkaluga.ru Полевые работы

«Пшеница, ячмень, овёс, горох, рапс, лен-кудряш и кормовые культуры размещены уже на 2,8 тысячах гектаров, из них половина площадей занята главной сельхозкультурой региона – пшеницей», — уточнили в областной администрации.

По официальным данным, в текущем году посевные площади в регионе будут вновь увеличены – в планах засеять на 54 тысячи гектаров больше, чем в 2021 году.