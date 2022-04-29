Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Универсиада в Екатеринбурге не отменена, а перенесена на более поздний срок. Об этом 29 апреля заявил глава дирекции соревнований Александр Чернов.

Огонь универсиады Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это не перенос из Екатеринбурга, это перенос на более поздний срок. Сроки будут определены в ноябре», — цитирует Чернова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на онлайн-заседании исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Универсиады 2023 года.

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