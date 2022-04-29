Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Универсиада в Екатеринбурге не отменена, а перенесена на более поздний срок. Об этом 29 апреля заявил глава дирекции соревнований Александр Чернов.

Дарья Драй ИА REGNUM Огонь универсиады

«Это не перенос из Екатеринбурга, это перенос на более поздний срок. Сроки будут определены в ноябре», — цитирует Чернова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на онлайн-заседании исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Универсиады 2023 года.