Ярославль, 29 апреля 2022, 12:46 — REGNUM В Ярославле состоялся суд на 18-летним жителем Ярославля, обвинённом в сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
В момент совершения преступления парень ещё не был совершеннолетним.
При этом правоохранители отмечают, что до этого молодой человек уже был у них на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Суд назначил ярославцу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.