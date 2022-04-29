Ярославль, , 12:46 — REGNUM В Ярославле состоялся суд на 18-летним жителем Ярославля, обвинённом в сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В момент совершения преступления парень ещё не был совершеннолетним.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года злоумышленник, находясь в одном из подъездов по проспекту Фрунзе Фрунзенского района города Ярославля, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки», — пояснили в пресс-службе ярославского СКР.

При этом правоохранители отмечают, что до этого молодой человек уже был у них на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Суд назначил ярославцу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.