Москва, , 12:42 — REGNUM Российский бюджет не будет разбалансирован из-за сокращения потребления Европой природного газа. Об этом заявил 29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, поставки из России в ближайшее время сохранятся. Кроме того, Россия нарастит поставки по другим направлениям, в первую очередь — на восток.

«Мы балансируем бюджет с учётом изменения ситуации. Выдержит, конечно», — ответил Силуанов РИА Новости на вопрос о влиянии снижения потребления газа в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов предположил, что объём добычи нефти в России снизится в 2022 году на 17%.

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