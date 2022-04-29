Москва, 29 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Российский бюджет не будет разбалансирован из-за сокращения потребления Европой природного газа. Об этом заявил 29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, поставки из России в ближайшее время сохранятся. Кроме того, Россия нарастит поставки по другим направлениям, в первую очередь — на восток.

«Мы балансируем бюджет с учётом изменения ситуации. Выдержит, конечно», — ответил Силуанов РИА Новости на вопрос о влиянии снижения потребления газа в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов предположил, что объём добычи нефти в России снизится в 2022 году на 17%.

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