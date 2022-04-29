Париж, , 12:31 — REGNUM Инфляция продолжила ускоряться в апреле во Франции и достигла 4,8%, передает BFM TV.

Инфляция © ИА REGNUM

Согласно оценке INSEE, достигнув 3,6% в феврале и 4,5% в марте в годовом исчислении, рост цен в апреле был замедлен меньшим ростом цен на энергоносители.

Цены на промышленные товары и услуги выросли на 2,7% и 2,9% соответственно по сравнению с апрелем 2021 года. За один месяц потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 1,4% в период с февраля по март 2022 года.

Ранее Германия объявила об уровне инфляции в 7,4% за год в апреле после 7,3% в марте, а Испания объявила об уровне инфляции в 8,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценке, опубликованной INSEE, экономическая активность во Франции в первом квартале стагнировала с нулевым ростом (0%) из-за снижения потребления на фоне инфляции.

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