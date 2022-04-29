Москва, 29 апреля 2022, 12:30 — REGNUM Использование виртуального (а иногда и физического) реверса было базовым планом Польши на случай остановки поставок российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Добыча газа
Добыча газа
(сс) aherrero
«Поставки из Норвегии могут начаться в конце 2022 года с завершением строительства газопровода Baltic Pipe.
Также Польша будет постепенно увеличивать импорт СПГ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление польских властей о том, что они не нуждаются в российском газе, не более чем слова: Польша продолжает покупать газ через Германию, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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