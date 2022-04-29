Москва, 29 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Использование виртуального (а иногда и физического) реверса было базовым планом Польши на случай остановки поставок российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

(сс) aherrero Добыча газа

«Поставки из Норвегии могут начаться в конце 2022 года с завершением строительства газопровода Baltic Pipe.

Также Польша будет постепенно увеличивать импорт СПГ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление польских властей о том, что они не нуждаются в российском газе, не более чем слова: Польша продолжает покупать газ через Германию, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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