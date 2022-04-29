Ставрополь, 29 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае оставлено всего 572 ковидные-койки в медучреждениях, которые занимаются лечением пациентов с диагнозом COVID-19. Из них заняты, по данным на 29 апреля, 499. Остаются свободными 13%, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Yarregion.ru В больнице

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в настоящее время остается спокойной, что позволило сократить коечный фонд ковидных госпиталей.

«Благодаря низкому уровню заболеваемости, мы продолжаем сокращение резерва «ковидных» мест в учреждениях здравоохранения. Теперь для оказания квалифицированной помощи в крае достаточно 572 коек. Из них почти 13% сейчас свободны», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Ставрополья сообщил о разрешении родителям выпускников в 2022 году присутствовать на торжественных линейках по поводу Последнего звонка.