Донецк, 29 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает 29 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:39 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Железная Балка: выпущено 8 гранат из СПГ; 10:20 — н. п. Ленинское — н. п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибра 120 мм; 10:35 - н. п. Майорск - н. п. Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 8 мин калибра 120 мм; 11:40 - н. п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град»; 11:42 - н. п. Авдеевка - н. п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 апреля киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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