Москва, 29 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 29 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 570 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 59 случаев меньше аналогичного показателя 28 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 629 человек, а днём ранее — у 760 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 7 710 новых случаев заражения коронавирусом.