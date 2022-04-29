Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В Новосибирске у незаконно торгующих продавцов изъяли постельное бельё и обувь. Об этом сообщили в мэрии города.

Оживленная торговля

«Специалисты управления потребительского рынка мэрии города, администраций Октябрьского и Дзержинского районов совместно с отделами полиции у незаконно торгующих граждан изъяли 22 комплекта постельного белья на ул. Выборной и более 50 пар обуви на Гусинобродском шоссе», — говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Отмечается, что торговцев привлекли к административной ответственности.