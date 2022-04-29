Барнаул, , 12:27 — REGNUM Сельское хозяйство Алтайского края завершило 2021 год с высокими темпами роста производства – более 118%, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

Уборка зерновых в Алтайском крае. Хабарский район Светлана Шаповалова

Как рассказал глава региона, аграрии собрали почти 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это на 40 с лишним процентов выше уровня 2020 года и почти на 20 процентов выше среднего пятилетнего уровня.

По намолоту зерновых в рейтинге регионов России Алтайский край занял четвёртое место. Сохранены лидирующие позиции по производству яровой пшеницы, гречихи и овса.

В прошлом году получены рекордные за всю историю края результаты как по валовому сбору, так и по урожайности масличных культур и подсолнечника. В 2021 году валовой сбор масличных культур составил 1 миллион 600 тысяч тонн.

Это позволило увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до 432 млн долларов. Как отметил Виктор Томенко, еще совсем недавно в 2018 году экспорт составлял 201 млн долларов, произошел рост по отношению к 2018 году – более чем в два раза. Экспорт зерновых вырос на 75 процентов, масложировой продукции — почти на 40 процентов.

Как сообщало ИА REGNUM, а январь–февраль 2022 года погрузка зерна в сети компании «РЖД» в Алтайском крае составила 304 тысячи тонн, что более чем в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было погружено 138 тысяч тонн.

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