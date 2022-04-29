Москва, 29 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Для нанесения ракетного удара российские военные задействовали подлодки Черноморского флота. Видео пуска ракет «Калибр» опубликовало 29 апреля Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

На кадрах с подводной лодки в Чёрном море наносится ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

В ходе очередного брифинга 29 апреля в министерстве рассказали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.