Краснодар, 29 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В казачьих кадетских корпусах России необходимо усилить военную подготовку молодёжи. Этот вопрос был поднят на семинаре по вопросам организации деятельности казачьих кадетских корпусов на территории страны, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кадеты

Участники семинара рассматривают задачи Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, связанные с воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма, с опорой на духовно-нравственные основы и ценности казачества. Встреча проходит на Кубани – в Бриньковском казачьем кадетском корпусе имени сотника М. Я. Чайки.

По словам первого заместителя (товарища) атамана Всероссийского казачьего общества Константина Перенижко, пришло время укрепить базовую систему ценностей, которая выстраивает казачье, в том числе, кадетское образование. В соответствии с современными реалиями необходимо прийти к единому пониманию системы казачьего образования и создать единые методические подходы в учебной и воспитательной деятельности образовательных учреждений, имеющих статус «казачье».

«Создавая казачьи кадетские корпуса, мы рассуждали: правильно ли делаем? Время показало, что кадеты в первую очередь должны быть воспитаны воинами. Патриотическое воспитание на основе традиционной культуры и истории, героического прошлого предков – единственно верный путь», – уверен Перенижко.

В казачьих кадетских корпусах России ребятам помогают построить прочный фундамент для успешного будущего на основе патриотизма, уважения к своей истории и традициям, духовных ценностей наших предков, нашей тысячелетней культуры.

«Выпускники именно кадетских корпусов сегодня освобождают Донбасс и Украину от неонацизма. Имена некоторых из них навсегда останутся в казачьем бессмертном полку. Но они гибнут за правое дело, за то, чему их учат: любить Родину, отдать жизнь за её независимость. Наша с вами задача – усилить профильную военную подготовку кадет, которые смогут стать атаманами и справиться с поставленными государственными задачами», — отметил Перенижко.