Москва, 29 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Заявление о запуске «Северного потока – 2» было сделано политиком Тино Хрупалла, представляющего крайне правую партию «Альтернатива для Германии», которая всегда была настроена по отношению к РФ достаточно мягко, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладчик

«На мой взгляд, бессмысленно следить за высказываниями подобных спикеров, так как они не имеют достаточного веса в бундестаге, чтобы как-то повлиять на политику всей Германии.

На данный момент газопровод «Северный поток – 2» заморожен. Более того, действующее правительство Германии планирует постепенно отказываться от российского газа.

В связи с этим шансы на возрождение «Северного потока – 2» минимальны, а подобные высказывания стоит рассматривать как популизм отдельного политика», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии должны запустить газопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится вновь принимать евро за газ, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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