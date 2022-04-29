Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Суточная госпитализация больных с ковидом сократилась в Санкт-Петербурге до 113 человек, что на 27 больных меньше, чем за прошлые сутки. Об этом 29 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Машина скорой помощи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Количество пациентов с коронавирусом, размещённых в больницах, составляет 1361 человек (-15 к уровню предыдущих суток). В реанимационных отделениях находятся 188 петербуржцев (-13). К аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента (-3). Из стационаров выписались за сутки 114 человек (-31).

Всё также в городе имеется 1509 коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. Лечение ведётся в шести городских и одном федеральном стационаре.

В Петербурге 6168 человек лечат COVID-19 в амбулаторных условиях. Этот показатель за сутки снизился на 251 пациента.

Напомним, что в Петербурге за сутки выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом (-10). Скончались за сутки от ковида, как основной причины, 16 больных, а выздоровели 569 пациентов (-146).

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