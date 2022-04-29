Белгород, 29 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки 75 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 145 пациентов, ещё 910 жителей лечатся амбулаторно.

Svo.aero Тест на COVID-19

В целом, в Белгородской области выявлено 129 749 носителей инфекции. Выздоровели 126 468 человек. Скончались от осложнений 2 226 пациентов, в том числе два летальных исхода подтверждены за истекшие сутки.

Поданным федерального оперштаба, в ковид-госпитали направлены ещё 19 человек.