Калуга, , 13:50 — REGNUM В Калуге 29 апреля состоялось чествование заслуженных работников региона, занесенных на доску почета «Трудовая слава Калужской области». Мероприятие традиционно проходит накануне 1 мая — праздника весны и труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

На доску почёта «Трудовая слава Калужской области» помещены фотографии 32 заслуженных работников Пресс-служба правительства Калужской области

В 2022 году на доске почёта размещены фотографии представителей всех муниципальных районов и городских округов области. В числе 32 награжденных — представители науки, промышленности, здравоохранения, социальной сферы, сельского хозяйства, образования, спорта и других отраслей.

«У нас сформирован мощный экономический фундамент, созданный руками многих поколений калужан Сегодня время непростое. Мы находимся под колоссальным внешним давлением. Но точно знаю, что вместе мы справимся», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Решение об учреждении областной доски почета было принято в 2009 году. Занесение на неё является формой морального поощрения работников, внесших заметный вклад в решение экономических, социальных и других общественно значимых задач Калужской области.

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