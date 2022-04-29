Симферополь, 29 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В ковид-стационары Республик и Крым доставили ещё 19 пациентов, данные за сутки опубликовал 29 апреля региональный оперативный штаб. Накануне, 28 апреля, госпитализировали 21 крымчанина с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 59 человек — на пять меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида 95 пациентов. Статистику коверной смертности пополнили четыре новых случая.

С начала пандемии в Крыму подтвердили 181 621 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции за период пандемии стали 5 231 человек. Выздоровели 174 117 человек.