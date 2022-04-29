Ярославль, , 12:22 — REGNUM В Ярославской области для среднего и малого бизнеса упростили получение займов из Фонда регионального развития и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Предприниматели смогут получить заём на оборотный капитал до 5 миллионов рублей под 5 процентов годовых сроком до одного года. Ранее для этого обязательным условием было банковское софинансирование. Теперь же его можно обеспечить как кредитом, так и займами учредителей, либо средствами самого предприятия.

«Все меры поддержки мы корректируем в зависимости от запросов промышленников, АПК, представителей бизнеса. Сверяем с ними, насколько эффективны решения, которые принимаем. Нам важно не потерять ни одно предприятие, сохранить рабочие места», — отметил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Под 10 процентов годовых заем можно получить без каких-либо требований к софинансированию. Кроме того, увеличен срок кредита на инвестиционные цели — с двух до трёх лет до 20 миллионов рублей по ставке в 1 процент годовых. Плюсом к этому выросло число предприятий региона, которые включены в перечень системообразующих в РФ. Раньше их было 11, а сейчас — 31. Это позволит получать кредиты до 10 миллиардов рублей под 11 процентов годовых.