Новосибирск, , 12:22 — REGNUM Поликлиники Новосибирской области с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая будут работать по расписанию выходных дней. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

«Ежедневно с 9:00 до 15:00 можно обратиться к дежурным врачам за экстренной и неотложной помощью, также в эти дни можно вызвать врача на дом, — говорится в сообщении. — Принимать вызовы будут до 15:00. Привиться от коронавируса также можно в любой из праздничных дней».

С 4 мая по 6 мая новосибирские поликлиники будут работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00 (время местное).