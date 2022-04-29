Ясногорск, Забайкальский край, , 12:20 — REGNUM В Забайкальском крае суд оштрафовал недобросовестного подрядчика за неисполнение госконтракта на строительство дома для детей-сирот, сообщает 29 апреля телеграм-канал надзорного ведомства.

Жильё Ako.ru

Установлено, что в декабре 2020 г. государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края и общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительный отряд – 53» заключили государственный контракт на строительство в срок до 30 ноября 2021 г. 30-квартирного жилого дома для детей-сирот в п. Ясногорск.

Поскольку на момент истечения срока контракта готовность объекта составила всего 8%, государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Неисполнение обязательств подрядчиком повлекло нарушение жилищных прав социальной незащищенной категории детей-сирот.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «Мостостроительный отряд – 53» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 64 Агинского судебного района Забайкальского края с учетом решения апелляционной инстанции общество признано виновным с назначением штрафа в размере 32 млн рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Окончательное восстановление нарушенных жилищных прав детей-сирот находится на контроле прокуратуры. Как сообщало ИА, в феврале прокуратура Забайкальского края через суд обязала органы власти обеспечить сохранность и отремонтировать жилье детей-сирот в Тунгокоченском районе.

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