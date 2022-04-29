Йошкар-Ола, , 12:20 — REGNUM Красногорский комбинат автофургонов в Марий Эл на фоне санкций Запада и ухода с российского рынка импортных производителей развивает свое производство. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Возможности предприятия позволяют выпускать до 1,5 тысяч изделий ежегодно и в данный момент на конструкторско-технологические службы комбинат ведут работы по полному замещению импортных комплектующих.

При этом, как считают специалисты предприятия, их продукция по техническим характеристикам не уступает, а во многом и превосходит импортные аналоги, а переход на отечественные комплектующие позволит заводу динамично развиваться.

Также руководство комбината собирается расширить линейку выпускаемой продукции и увеличить производство гражданской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чебоксарский завод «Промтрактор» закончил лабораторно-полигонные испытания новой модели отечественного бульдозера массой 52 тонны и мощностью двигателя 502 лошадиные силы «ЧЕТРА Т-30.03».