Оренбург, , 12:23 — REGNUM В Оренбурге местный житель, претендовавший на мандат депутат в Законодательном собрании Оренбуржья, попал под уголовное преследование. Сейчас расследование дела завершено, сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.

Уголовное дело Sledcom.ru

Бывшего кандидата в депутаты обвинили в использовании заведомо подложного документа. Выяснилось, что 43-летний мужчина приобрел фальшивый документ высшем профессиональном образовании по специальности «Финансы и кредит». Липовый диплом он использовал для регистрации и последующего выдвижения в качестве депутата.

Когда стало известно об афере с дипломом, оренбуржца сняли с предвыборной дистанции. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Оренбургской области прошли в сентябре 2021 года.