Оренбуржец, выдвигавшийся в депутаты, попал под уголовное преследование
Оренбург, 29 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель, претендовавший на мандат депутат в Законодательном собрании Оренбуржья, попал под уголовное преследование. Сейчас расследование дела завершено, сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.
Бывшего кандидата в депутаты обвинили в использовании заведомо подложного документа. Выяснилось, что 43-летний мужчина приобрел фальшивый документ высшем профессиональном образовании по специальности «Финансы и кредит». Липовый диплом он использовал для регистрации и последующего выдвижения в качестве депутата.
Когда стало известно об афере с дипломом, оренбуржца сняли с предвыборной дистанции. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении.
Напомним, выборы в Законодательное собрание Оренбургской области прошли в сентябре 2021 года.