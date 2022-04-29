Москва, 29 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

Экипаж подводной лодки из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр».

Подлодка отстрелялась из подводного положения. На опубликованных кадрах видно, как из водной глади улетают две ракеты.