Владикавказ, 29 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Северной Осетии запланированы масштабные работы по возведению дорожной инфраструктуры к курорту «Мамисон». Они обойдутся в сумму 865,9 млн рублей. На эти средства будут реконструированы автодорожный тоннель и дороги к будущему курорту, сообщил 28 апреля глава республики Сергей Меняйло в ходе встречи в Москве с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

Rusturinvest.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

По словам Меняйло, есть подвижки и в реализации второго и третьего этапа строительства курорта — с инвестпредложениями вышла компания «Гранит», которая по собственной инициативе разработала мастер-план и финансовую модель этих этапов. Компания является потенциальным резидентом курорта. Её одобрение состоится по итогам рассмотрения проектов в Минэкономразвития РФ, отметил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что курорт «Мамисон» начнут строить весной 2022 года. Общая стоимость строительства должна составить 19 млн рублей.

Читайте также: Курорт «Мамисон» в Северной Осетии начнут строить весной 2022 года