Казань, , 12:17 — REGNUM В Татарии за сутки по причине повышения температуры или заболеваемости ОРВИ на занятия не допустили 311 детей. Об этом 29 апреля сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Термометрия и обработка рук © ИА REGNUM

С ее слов, классов и школ в связи заболеваемостью на разобщении в республике нет.

Несмотря на спад заболеваемости, региональные власти не торопятся снимать ограничения. Среди обязательных мер профилактики в Татарии действуют масочный режим, дезинфекция и утренние фильтры.

По словам Авдониной, за сутки проведено 9263 теста на коронавирусную инфекцию. Охват тестированием за неделю составил 240 на 100 тыс. населения.

В структуре заболеваемости доля штамма «Омикрон» составляет 95%, на штамм «Дельта» приходится 5%. Заболевание по типу ОРВИ протекает в 92% случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце мая — начале июня в Татарии прогнозируют новую волну заболеваемости COVID-19.

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