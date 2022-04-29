Казань, 29 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Татарии за сутки по причине повышения температуры или заболеваемости ОРВИ на занятия не допустили 311 детей. Об этом 29 апреля сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

ИА REGNUM Термометрия и обработка рук

С ее слов, классов и школ в связи заболеваемостью на разобщении в республике нет.

Несмотря на спад заболеваемости, региональные власти не торопятся снимать ограничения. Среди обязательных мер профилактики в Татарии действуют масочный режим, дезинфекция и утренние фильтры.

По словам Авдониной, за сутки проведено 9263 теста на коронавирусную инфекцию. Охват тестированием за неделю составил 240 на 100 тыс. населения.

В структуре заболеваемости доля штамма «Омикрон» составляет 95%, на штамм «Дельта» приходится 5%. Заболевание по типу ОРВИ протекает в 92% случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце мая — начале июня в Татарии прогнозируют новую волну заболеваемости COVID-19.

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