Тегеран, 29 апреля 2022, 12:17 — REGNUM Все ждали, что с окончания войны в Афганистан придёт мир и благополучие. Об этом в ходе встречи с послами исламских стран в Тегеране вечером 28 апреля заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает газета «8 Собх».
«Всеми ожидалось, что с окончанием войны безопасность, благополучие и образование для девочек и мальчиков должны воцариться в Афганистане, — сказал Раиси. — Ожидалось, что с окончанием войны сердца друзей Афганистана возликуют».
«Но сейчас, к сожалению, существует опасная и целенаправленная тенденция такфиристской пропаганды под иностранным руководством», — констатировал иранский лидер.
Раиси назвал эскалацию насилия и новую волну терроризма в Афганистане вспышкой межконфессиональной войны. Он сказал, что Иран придаёт особое значение реальному участию всех этнических, религиозных и политических групп в будущем правительстве Афганистана, чтобы никто не подвергся насилию.
«Исламская Республика протягивает руку сотрудничества всем исламским странам, чтобы действовать против такфира (неверия)», — добавил президент Ирана.
Раиси также говорил об отчаянии афганского народа и неспособности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность населения, которое вот уже несколько лет является сторонником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).