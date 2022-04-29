Тегеран, 29 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Все ждали, что с окончания войны в Афганистан придёт мир и благополучие. Об этом в ходе встречи с послами исламских стран в Тегеране вечером 28 апреля заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает газета «8 Собх».

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

«Всеми ожидалось, что с окончанием войны безопасность, благополучие и образование для девочек и мальчиков должны воцариться в Афганистане, — сказал Раиси. — Ожидалось, что с окончанием войны сердца друзей Афганистана возликуют».

«Но сейчас, к сожалению, существует опасная и целенаправленная тенденция такфиристской пропаганды под иностранным руководством», — констатировал иранский лидер.

Раиси назвал эскалацию насилия и новую волну терроризма в Афганистане вспышкой межконфессиональной войны. Он сказал, что Иран придаёт особое значение реальному участию всех этнических, религиозных и политических групп в будущем правительстве Афганистана, чтобы никто не подвергся насилию.

«Исламская Республика протягивает руку сотрудничества всем исламским странам, чтобы действовать против такфира (неверия)», — добавил президент Ирана.

Раиси также говорил об отчаянии афганского народа и неспособности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность населения, которое вот уже несколько лет является сторонником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).