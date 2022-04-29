Москва, 29 апреля 2022, 12:15 — REGNUM Риск того, что в РФ начнется гиперинфляция, нулевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.
«Риск гиперинфляции практически нулевой. Затухание инфляционных процессов будет продолжаться вместе со снижением инфляционных ожиданий. К 2024 году российская экономика выйдет на целевой уровень инфляции в 4%, – сказал он. — Мартовский пик роста цен на продовольствие больше уже не повторится. Такая динамика была вызвана ситуативным фактором увеличения роста спроса на ряд товаров в несколько раз. Ситуация с предложением продовольственных товаров внутри России выглядит отличной. Российская экономика имеет самый высокий уровень продовольственной безопасности в мире».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев также заявил, что вероятность гиперинфляции в РФ пока низкая.
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