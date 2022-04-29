Москва, , 12:15 — REGNUM Риск того, что в РФ начнется гиперинфляция, нулевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Инфляция Picserver.org

«Риск гиперинфляции практически нулевой. Затухание инфляционных процессов будет продолжаться вместе со снижением инфляционных ожиданий. К 2024 году российская экономика выйдет на целевой уровень инфляции в 4%, – сказал он. — Мартовский пик роста цен на продовольствие больше уже не повторится. Такая динамика была вызвана ситуативным фактором увеличения роста спроса на ряд товаров в несколько раз. Ситуация с предложением продовольственных товаров внутри России выглядит отличной. Российская экономика имеет самый высокий уровень продовольственной безопасности в мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев также заявил, что вероятность гиперинфляции в РФ пока низкая.

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