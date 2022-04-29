Москва, , 12:15 — REGNUM Введение уроков истории с первого класса поддерживают 53% родителей будущих первоклассников (отцы чаще – 62%) и 54% учителей российских школ. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Урок Tatarstan.ru

Также родители с большим энтузиазмом восприняли инициативу об исполнении гимна России в школах. Одобряют 53%, среди матерей будущих первоклашек — 63%.

Идею собирать мобильные телефоны у детей перед входом в класс или школу поддерживают 50% родителей будущих первоклассников, 47% родителей всех школьников и 63% учителей. Треть (30-36%) против такой инициативы.

Опрос проведён 19–26 апреля 2022 года. Опрошены 2000 учителей и родителей старше 18 лет в 412 населенных пунктах РФ.