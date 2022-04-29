Ярославль, 29 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Ярославской области за неделю 123 человека было госпитализированы в ковид-отделения больниц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

департамент здравоохранения ЯО Койка в ярославской больнице

Загруженность инфекционных коек в регионе выросла. По данным на 29 апреля в ярославских больницах находится 439 пациентов с подтвержденным COVID-19 или с симптомами коронавируса. Неделей ранее была занята только 291 инфекционная койка.

При этом число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе падает. Так за минувшие сутки в Ярославской области выявлено 104 случая, 110 человек выздоровели. Подтверждена смерть от COVID-19 еще 4 ярославцев.