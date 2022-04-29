Барнаул, , 12:15 — REGNUM СУ СК РФ 29 апреля известило о вынесении приговора по коррупционной статье 31-летнему жителю Московской области.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По данным следствия, на исполнении пристава-исполнителя Змеиногорского межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю находились исполнительные производства в отношении жителя Московской области о задолженности по алиментам.

Мужчина, желая получить кредит, но достоверно зная, что сведения об исполнительных производствах в отношении него находятся в ведомственном портале ФССП и могут стать препятствием в получении кредитных средств, решил дать взятку должностному лицу. Для этого он посредством мобильного банка перевел на счет пристава денежные средства в размере 15 тысяч рублей, а затем уведомил ее, что деньги предназначаются за исключение его из базы должников.

В свою очередь, пристав-исполнитель надлежащим образом уведомила руководство о склонении ее к коррупционному преступлению, которое, в свою очередь, передало данные сведения в Управление ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. С учетом раскаяния суд приговорил его к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под суд пошёл студент, заплативший за оценки.

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