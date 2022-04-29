Кишинёв, 29 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Рост цен на газ был якобы спровоцирован желанием Газпрома заработать. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью, опубликованном 29 апреля «Аргументами и фактами».

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Это не проблема правительства, что «Газпром» захотел сделать такие деньги – не только на нас, но, в том числе и на нас», — сказала Санду.

Она также сообщила, что в Газпроме пока не дали ответ, собирается ли компания продлевать соглашение с Молдавией на поставку голубого топлива в мае. Санду подчеркнула, что республика не останется без газа, но не известно, в какую цену это обойдется.

Стоит отметить, ранее Санду заявила, что Молдавия не может обойтись без российского газа. Теоретически топливо можно получать из стран Евросоюза, но поставщика ещё нужно найти.