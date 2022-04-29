Трубчевский район, Брянская область, 29 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Миномётному обстрелу с территории Украины подверглось 29 апреля отделение пограничного управления в Трубчевском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Стрельба зафиксирована в пгт. Белая Берёзка. По данным главы региона, повреждены сети водо- и электроснабжения, аварийные службы восстанавливают объекты.

«Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории», — написал губернатор.

На месте работают оперативные службы.