Ульяновск, , 12:12 — REGNUM Ульяновской области из федерального бюджета дополнительно направлено почти 90 млн рублей на лечение и лекарственное обеспечение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Размер дополнительной федеральной поддержки составил 89,8 млн рублей. Из них 50,5 млн рублей предусмотрено на оказание первичной помощи жителям по системе ОМС, в том числе ковидным больным или с подозрением на заражение коронавирусом.

31 млн рублей выделяется на закупку лекарств для лечения амбулаторных ковид-пациентов, 3,5 млн рублей предусмотрено на обеспечение жителей льготными лекарствами. Для оказания пациентам телемедицинских услуг выделено 4,7 млн рублей.

По данным властей, общий объём финансирования отрасли здравоохранения в 2022 году достигнет 12,976 млрд рублей, из них средства федеральной казны составят 10,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно выявлено 201 565 случаев заражения коронавирусом, вылечились 195 210 пациентов, умерли от ковида 4636 человек. Шестые сутки подряд, с 23 по 28 апреля, ежедневно выявляют менее 70 случаев заражения коронавирусом.

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